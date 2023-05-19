Президент України Володимир Зеленський поїде на саміт G7 у Японії. Там він планує провести зустріч з президентом США Джо Байденом.

Про це повідомляє керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

"Повідомлення президента Байдена (про підготовку пілотів України на F-16 - ред.), з яким президент буде зустрічатися найближчими днями, і я думаю, що в деталях буде проговорювати не лише ці питання, але й багато інших питань", - сказав Єрмак.

У керівника Офісу президента запитали, чи може він підтвердити той факт, що Зеленський таки особисто відвідає саміт G7 у Японії.

"Так, я можу це підтвердити", - відповів Єрмак.