Зеленський поїде на саміт G7 та зустрінеться з Байденом - Єрмак [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський поїде на саміт G7 у Японії. Там він планує провести зустріч з президентом США Джо Байденом.
Про це повідомляє керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".
"Повідомлення президента Байдена (про підготовку пілотів України на F-16 - ред.), з яким президент буде зустрічатися найближчими днями, і я думаю, що в деталях буде проговорювати не лише ці питання, але й багато інших питань", - сказав Єрмак.
У керівника Офісу президента запитали, чи може він підтвердити той факт, що Зеленський таки особисто відвідає саміт G7 у Японії.
"Так, я можу це підтвердити", - відповів Єрмак.
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