Асамблея держав-учасниць Римського статуту, на основі якого функціонує Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі, висловила глибоку стурбованість через оголошення в росії у розшук прокурора МКСКаріма Хана. Про це йдеться в заяві Асамблеї.

Головування Асамблеї висловлює жаль у зв’язку з цими актами залякування та неприйнятними спробами підірвати мандат Міжнародного кримінального суду щодо розслідування, санкцій та запобігання вчиненню найтяжчих міжнародних злочинів.

Зазначається, що захист доброчесності суду, зокрема його судової та прокурорської незалежності, має основоположне значення для успішного виконання ним свого мандату:

Ми підтверджуємо нашу повну довіру до МКС як до незалежного та неупередженого суду.

У Асамблеї також закликали усі держави поважати незалежність МКС й "об’єднатись у боротьбі проти безкарності".