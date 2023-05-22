Цієї ночі захисники з ПвК "Схід" збили над Дніпропетровщиною 15 безпілотників та 4 крилаті ракети. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Просто найкращі. Дякую! Проте, на жаль, маємо й "прильоти".

У Дніпровському районі через ракетний удар поранений 27-річний чоловік. Він у лікарні в стані середньої тяжкості.

Пошкоджені кілька будівель рятувального підрозділу. Виникло дві пожежі, які вже загасили. Знищені більш ніж 10 вантажних та легкових авто, стільки ж одиниць спецтехніки - пошкоджені.

Побиті й 25 приватних машин та 2 автобуси.

Влучання сталося також по приватному підприємству у Дніпрі. Там понівечені 3 будівлі.

В Іларіонівській громаді Синельниківського району впав БПЛА. Виявили там й уламки ракети.

Постраждали 7 людей. Жінки 52 та 70 років - у лікарні.

Зачепило 3 приватні будинки та 9 багатоквартирних. А ще - дитсадок, магазини та адмінбудівлі. Потрощені 6 авто.

Обстеження території триває.