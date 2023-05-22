Над Дніпропетровщиною збили 15 "шахедів" і 4 ракети, є жертви - ОВА [ Редагувати ]
Цієї ночі захисники з ПвК "Схід" збили над Дніпропетровщиною 15 безпілотників та 4 крилаті ракети. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Просто найкращі. Дякую! Проте, на жаль, маємо й "прильоти".
У Дніпровському районі через ракетний удар поранений 27-річний чоловік. Він у лікарні в стані середньої тяжкості.
Пошкоджені кілька будівель рятувального підрозділу. Виникло дві пожежі, які вже загасили. Знищені більш ніж 10 вантажних та легкових авто, стільки ж одиниць спецтехніки - пошкоджені.
Побиті й 25 приватних машин та 2 автобуси.
Влучання сталося також по приватному підприємству у Дніпрі. Там понівечені 3 будівлі.
В Іларіонівській громаді Синельниківського району впав БПЛА. Виявили там й уламки ракети.
Постраждали 7 людей. Жінки 52 та 70 років - у лікарні.
Зачепило 3 приватні будинки та 9 багатоквартирних. А ще - дитсадок, магазини та адмінбудівлі. Потрощені 6 авто.
Обстеження території триває.
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