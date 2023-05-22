У Повітряних силах розповіли, чим окупанти вночі атакували Дніпро та Запоріжжя [ Редагувати ]
Вночі 22 травня 2023 року російські окупанти атакували військові та інфраструктурні об’єкти східного форпосту України - місто Дніпро. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Атака здійснювалась 16-ма ракетами різних типів та 20-ма ударними дронами "Shahed-136/131".
Загалом противник випустив:
- 4 крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 з стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря;
- 5 крилатих ракет Х-22 із дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з різних напрямків –Азовського моря та Курської області;
- 2 балістичні ракети "Іскандер-М" з окупованого Криму;
- 5 зенітних керованих ракет С-300 з окупованої території Запорізької області.
- 20 іранських ударних дронів "Shahed-136/131" з південного та північного напрямків.
Впродовж нічної атаки 22 травня силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Схід" та повітряного командування "Південь" на східному та південному напрямках відповідно знищено чотири крилаті ракети Х-101/Х-555 та 20 ударних дронів типу "Shahed".
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