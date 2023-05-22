Ані Лорак оголосила збір коштів для фонду окупантів [ Редагувати ]
Народна артистка України Ані Лорак, яка, попри війну, продовжує жити та працювати в росії, на своїй сторінці в Instagram оголосила збір грошей у російський благодійний фонд, який начебто опікується інтернатами для дітей у тимчасово окупованій Запорізькій області та на Донбасі.
Напередодні міжнародного дня захисту дітей ексклюзивне виконання пісень з мого нового альбому "Острів". Моє дитинство пройшло в школі-інтернаті і я не з чуток знаю проблеми та складності дітей. Мрію, щоб кожне дитяче серце було зігріте теплом та турботою. Давайте допоможемо дітям, яким потрібна наша підтримка.
Сам фонд на своїй сторінці в соцмережі розповідає про "вісім років війни", а також про те, що діти Донбасу "втратили житло через українські снаряди".
Російські ЗМІ пишуть, що Лорак закликає донатити у фонд "Счастливое детство", який начебто допомагає дітям із Шахтарського дитячого будинку-інтернату в "днр", Краснодонського дитячого будинку-інтернату в "лнр", а також Терпеніївської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Запорізької області. Там перебувають дітки, які втратили своїх рідних і житло через бойові дії.
Нагадаємо, Ані Лорак пояснила своє мовчання про війну в Україні.
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