Війна в Україні входить у критичну стадію - прем'єр Британії [ Редагувати ]
Війна росії проти України входить у критичну стадію. Тому Британія підтримуватиме Київ стільки, скільки буде потрібно.
Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак, виступаючи перед парламентом після саміту G7.
Він заявив, що вітає посилення обмежень на експорт, який допомагає "російській військовій машині".
"Російські військові зазнають невдачі на полі бою, їхня економіка зазнає невдачі вдома, поки ми посилюємо задушливі санкції", - заявив він.
Британський прем'єр також сказав, що Захід стоїть за Україну і що "свобода повинна перемогти".
"Путін повинен знати, що ми нікуди не підемо", - заявив Сунак.
Прем'єр-міністр також підтвердив підтримку України з боку Великої Британії.
"Образ лідерів "Великої сімки", що стоять пліч-о-пліч із президентом Зеленським у Хіросімі, став потужним сигналом для всього світу: ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно", - підкреслив Сунак.
по темі
Велика Британія 11 травня повідомила, що передала Україні ракети Storm Shadow, дальність польоту яких становить 250 кілометрів. Це найбільш далекобійна зброя, яку ЗСУ отримали від союзників з початку війни
Безпілотники мають удвічі більший радіус дії, ніж установки HIMARS
Британія, яка пишалася тим, що випередила своїх західних союзників у постачанні нових систем зброї в Україну, схоже, готова надіслати Києву ракети дальнього радіуса дії, в яких адміністрація президента США довго відмовляла
Уряд Великобританії не передаватиме Україні гелікоптери Apache, однак Міноборони Королівства шукає постачальників ракет великої дальності та бронетехніки для ЗСУ. Про це йдеться у відповіді представників Міноборони на питання членів британського парламенту, опублікованих 2 травня
Сполучені Штати Америки не підтримують атаки по території Росії, проте Україна сама вирішує, як їй вести бойові дії та захищатись від агресора