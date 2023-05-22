Війна росії проти України входить у критичну стадію. Тому Британія підтримуватиме Київ стільки, скільки буде потрібно.

Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак, виступаючи перед парламентом після саміту G7.

Він заявив, що вітає посилення обмежень на експорт, який допомагає "російській військовій машині".

"Російські військові зазнають невдачі на полі бою, їхня економіка зазнає невдачі вдома, поки ми посилюємо задушливі санкції", - заявив він.

Британський прем'єр також сказав, що Захід стоїть за Україну і що "свобода повинна перемогти".

"Путін повинен знати, що ми нікуди не підемо", - заявив Сунак.

Прем'єр-міністр також підтвердив підтримку України з боку Великої Британії.

"Образ лідерів "Великої сімки", що стоять пліч-о-пліч із президентом Зеленським у Хіросімі, став потужним сигналом для всього світу: ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно", - підкреслив Сунак.