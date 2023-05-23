Одеський зоопарк багато років працює над програмою відтворення місцевої популяції хижих птахів.

Врятувати Мавіка. Одеські поліцейські, які нині підтримують порядок у Херсоні, знайшли на одній з вулиць совеня. Його батьки, вочевидь загинули під час чергової ворожої атаки.

Патрульні врятували пташеня, дали йому ім'я Мавік та відправили до Одеського зоопарку. Про те, як війна змінює життя не лише людей, а й тварин - в наступному сюжеті.

Перелякане совеня одеські патрульні побачили на одній з вулиць Херсону після ворожого обстрілу.

Ігор Беляков, директор Одеського зоопарку:

Знайшли там пташеня, яке сиділо на дорозі. На бордюрі, перелякане. Мабуть, в результаті обстрілу.

Поліцейські дали пташеняті героїчне ім'я Мавік і відправили до Одеси. Там, у зоопарку Мавік і знайшов нову родину.

Віктор Пілюга, завідувач Центру розведення хижих птахів та сов Одеського зоопарку:

Для нього я - батько і мати. От, ранком коли приходиш, він починає пищати. Це - він просить їсти.

Годують совеня природнім кормом - м'ясом щурів. Попри чоловіче ім'я, Мавік може виявитись і дівчинкою - стать орнітологи визначать трохи пізніше. Поки ж, птах потроху відновлюється і вже проявляє характер.

Це совеня, як і багато інших птахів і тварин, потерпає через війну. Рашисти не тільки нищать українські міста і перетворюють родючі землі на мінні поля, а й шкодять тваринному світу.

Ігор Беляков, директор Одеського зоопарку:

Для дикого птаха обстріли, гучні вибухи - це дуже великий стрес. Майже всі тварини дуже болісно реагують на вибухи.

Одеський зоопарк багато років працює над програмою відтворення місцевої популяції хижих птахів. Орнітологи випустили в живу природу з десяток пугачів, що народилися у звіринці. Але навіть до війни хижаки страждали від людей. Одного з пугачів застрелили просто з цікавості.

Віктор Пілюга, завідувач Центру розведення хижих птахів сов Одеського зоопарку:

На Дністрі випустили, він місяць жив, летів на Одесу. І там його вбили місцеві хлопці з Дальнику. Він був в з передатчиком.

А тепер до браконьєрів додавалися російські терористи. Найбільша популяція пугачів в Україні - на Луганщині та Харківщині - там, де відбуваються запеклі бої.

Віктор Пілюга, завідувач Центру розведення хижих птахів та сов Одеського зоопарку:

Ці посадки, дерева - одні стволи стоять. Їм елементарно немає де гніздиться. І там, де інтенсивні бої, вони оттуди просто уходять.

Тож над відновленням популяцій птахів і тварин після перемоги доведеться працювати не одне десятиріччя. Поки ж у зоопарку рятують жертв війни. Мавіка намагаються не привчати до людей, щоби згодом випустити у дику природу.

Ігор Беляков, директор Одеського зоопарку: