Росія заманює в "Артек" дітей із різних країн: Верещук звернулась до урядів іноземних держав [ Редагувати ]
Російські окупанти заманюють до кримського табору "Артек" дітей із різних країн світу, яких хочуть використовувати як живий щит перед контрнаступом Збройних сил України. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповіла віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
"На сьогодні ворог хоче легімітизувати свою окупацію українського Криму перед світовою спільнотою, і друге - зробити дійсно живий щит із громадян інших країн. Тому, користуючись нагодою, я звертаюсь до урядів іноземних держав і прошу вжити невідкладних заходів, аби їхні громадяни і тим паче діти не перебували на території тимчасово окупованій російською федерацією", - заявила Верещук.
по темі
Бійці Легіону "Свобода Росії" - це громадяни Росії, які не згодні із політикою путінського режиму та агресією, яку він почав проти України багато років тому
тепер вони будуть змушені перекидати частину військ, щоб контролювати свої території
На сьогоднішній день в України дуже серйозний та потужний досвід у кіберзахисті, який розпочався ще з 2014 року
Наразі у Чорному морі один ракетоносій, який в корабельному угрупуванні з 11 одиниць
Надскладна ситуація на Нікопольщині. Понад 8 місяців ворог майже щодня обстрілює