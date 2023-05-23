Російські окупанти заманюють до кримського табору "Артек" дітей із різних країн світу, яких хочуть використовувати як живий щит перед контрнаступом Збройних сил України. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповіла віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"На сьогодні ворог хоче легімітизувати свою окупацію українського Криму перед світовою спільнотою, і друге - зробити дійсно живий щит із громадян інших країн. Тому, користуючись нагодою, я звертаюсь до урядів іноземних держав і прошу вжити невідкладних заходів, аби їхні громадяни і тим паче діти не перебували на території тимчасово окупованій російською федерацією", - заявила Верещук.