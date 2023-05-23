Німеччина передала радар TRML-4D, мостові сиситеми, дрони й автомобільну техніку [ Редагувати ]
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги для відбиття російської агресії. Зокрема ЗСУ отримали радіолокаційну станцію повітряного спостереження TRML-4D, розвідувальні дрони, засоби для розмінування, мостоукладачі та вантажівки. Про це повідомляється на сайті уряду ФРН.
У списку переданої військової допомоги 23 травня з'явилися нові пункти:
- 1 радіолокаційна станція повітряного спостереження TRML-4D;
- 2 мостоукладальних машини Biber;
- 3 мобільних та захищених пристроїв розмінування;
- 54 розвідувальні дрони VECTOR;
- 8 антидронових систем;
- 6 машин для прикордонників;
- 34 пікапи;
- 1 частотний глушник;
- 2 вантажівки 8x6 з системою змінного кузова і 20 платформами;
- 5 тягачів 8x8 HX81 із напівпричепами;
- 8 вантажівок, мікроавтобусів, всюдиходів;
- 8 вантажівок Zetros.
Система TRML-4D використовує новітню радіолокаційну технологію AESA, здатну виявляти, відстежувати і класифікувати різні типи повітряних цілей, зосереджуючись на малих, швидких і низьколітаючих і/або маневруючих крилатих ракетах і літаках, а також вертольотах, що зависають у повітрі. Вона забезпечує швидке виявлення і супроводження близько 1500 цілей в радіусі до 250 км.
Нагадаємо, 13 травня Міністерство оборони Німеччини офіційно оголосило про надання військової допомоги Україні в розмірі 2,7 млрд євро, що є найбільшим пакетом з моменту повномасштабного вторгнення росії.
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