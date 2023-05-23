Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги для відбиття російської агресії. Зокрема ЗСУ отримали радіолокаційну станцію повітряного спостереження TRML-4D, розвідувальні дрони, засоби для розмінування, мостоукладачі та вантажівки. Про це повідомляється на сайті уряду ФРН.

У списку переданої військової допомоги 23 травня з'явилися нові пункти:

1 радіолокаційна станція повітряного спостереження TRML-4D;

2 мостоукладальних машини Biber;

3 мобільних та захищених пристроїв розмінування;

54 розвідувальні дрони VECTOR;

8 антидронових систем;

6 машин для прикордонників;

34 пікапи;

1 частотний глушник;

2 вантажівки 8x6 з системою змінного кузова і 20 платформами;

5 тягачів 8x8 HX81 із напівпричепами;

8 вантажівок, мікроавтобусів, всюдиходів;

8 вантажівок Zetros.

Система TRML-4D використовує новітню радіолокаційну технологію AESA, здатну виявляти, відстежувати і класифікувати різні типи повітряних цілей, зосереджуючись на малих, швидких і низьколітаючих і/або маневруючих крилатих ракетах і літаках, а також вертольотах, що зависають у повітрі. Вона забезпечує швидке виявлення і супроводження близько 1500 цілей в радіусі до 250 км.

Нагадаємо, 13 травня Міністерство оборони Німеччини офіційно оголосило про надання військової допомоги Україні в розмірі 2,7 млрд євро, що є найбільшим пакетом з моменту повномасштабного вторгнення росії.