У Німеччині запустили платформу з відбудови України: як це працює та скільки грошей готовий виділити Берлін

Підтримка України триває по всім фронтам. У Німеччині запустили платформу з відбудови України. Це віртуальний майданчик, на якому інвестиції та допомогу можуть запропонувати всі охочі.