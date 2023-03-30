Вантажівки, аптечки, турнікети: Німеччина передала новий пакет військової допомоги [ Редагувати ]
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги для відбиття російської агресії. Про це повідомляється на сайті уряду ФРН.
Збройні сили України отримали:
- 2 броньовані ремонтно-евакуаційні машини для бронетехніки Bergepanzer 3 (на базі танка Leopard 2);
- 2 танки для розмінування WISENT 1 (на базі танка Leopard 2);
- 24 вантажівки Zetros, на додачу до 28 переданих раніше (раніше 28);
- 40 000 аптечок (раніше 140 тисяч);
- 103 000 турнікетів.
Також в уряді Німеччини офіційно відзвітували про передачу Україні 18 танків Leopard 2 A6 і 40 БМП Marder.
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