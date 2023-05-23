Франція готова стати одним з гарантів безпеки України після завершення війни з росією. Про це заявили у МЗС Франції.

Так Міністерство закордонних справ Франції відповіло на запитання журналістів про існування гарантійного плану для Києва.

Франція готова домовитися з Україною про надання гарантій безпеки, які допоможуть їй захистити себе в довгостроковій перспективі і запобігти можливій майбутній агресії, як це підтвердили наші лідери у спільній декларації 36-го франко-британського саміту.

Коментар французького МЗС з’явився у відповідь на публікацію The Wall Street Journal про те, що ключові держави-члени НАТО попередньо підтримали ідею надання Україні гарантій безпеки до набуття членства на основі Київського безпекового договору (Kyiv Security Compact).

Головним гарантом безпеки для України мають виступити США, а Велика Британія, Німеччина і Франція - доєднатися до ініціативи.

Нагадаємо, що Франція передасть Україні ракети великої дальності. Про це заявив президент Макрон.