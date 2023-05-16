Франція передасть Україні ракети великої дальності: Макрон обіцяє більше зброї для контрнаступу [ Редагувати ]
Президент Франції Еммануель Макрон, після гучної заяви про навчання українських пілотів, підкреслив, що в рамках нового пакету допомоги Україна отримає ракети великої дальності.
Про це повідомляє в інтерв'ю французькому телеканалу TF1 Макрон.
Макрон заявив, що Франція найближчими тижнями направить в Україну десятки одиниць бронетехніки та легких танків AMX-10RCs. Він також додав, що Київ отримає ракети великої дальності, які дозволять підвищити можливості ЗСУ у рамках контрнаступу.
Щодо постачання бойових літаків Україні, Макрон сказав, що не обговорював цього з Володимиром Зеленським під час зустрічі з ним у Франції цими вихідними. Макрон зазначив, що Франція готова вчити українських пілотів винищувачів, і програми навчання "можуть розпочатися зараз".
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