У Швейцарії померла Тіна Тернер [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Співачка Тіна Тернер, яку називають "королевою рок-н-ролу", померла у віці 83 років. Про це пише Sky News з посиланням на її представника.
Як йдеться у заяві, Тіна Тернер померла 24 травня у віці 83 років після тривалої хвороби у своєму будинку в Куснахті поблизу Цюріха, що у Швейцарії.
"За нею світ втрачає легенду музики та приклад для наслідування", — вказано у повідомленні.
Тіна Тернер народилася у США та була однією з найулюбленіших рок-співачок, відомою своєю сценічною харизмою та низкою хітів, зокрема The Best, Proud Mary, Private Dancer і What's Love Got to Do With It.
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