Міноборони перейде на закупівлі за стандартами НАТО: Резніков озвучив деталі [ Редагувати ]
Усі централізовані закупівлі озброєння та військової техніки для Збройних сил забезпечуватиме єдина національна служба замовника - Агентство оборонних закупівель.
Про це повідомили в Кабміні.
Як наголосив міністр оборони України Олексій Резніков, виконання державних програм у сфері національної безпеки та оборони здійснюватимуть за вже існуючою моделлю держав-членів НАТО.
"Агентство, яке ми створили у 2022 році, відокремлено від апарату Міністерства, що дозволяє звести до мінімуму корупційні ризики. Це рішення робить оборонне відомство на крок ближче до імплементації стандартів і процедур НАТО, сприятиме ефективному використанню бюджетних коштів та скоротить терміни постачання товарів для потреб ЗСУ", - заявив Резніков.
Єдине національне агентство у межах передбачених коштів здійснюватиме закупівлі на підставі необхідності, яка визначається Збройними силами України.
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