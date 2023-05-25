Усі централізовані закупівлі озброєння та військової техніки для Збройних сил забезпечуватиме єдина національна служба замовника - Агентство оборонних закупівель.

Про це повідомили в Кабміні.

Як наголосив міністр оборони України Олексій Резніков, виконання державних програм у сфері національної безпеки та оборони здійснюватимуть за вже існуючою моделлю держав-членів НАТО.

"Агентство, яке ми створили у 2022 році, відокремлено від апарату Міністерства, що дозволяє звести до мінімуму корупційні ризики. Це рішення робить оборонне відомство на крок ближче до імплементації стандартів і процедур НАТО, сприятиме ефективному використанню бюджетних коштів та скоротить терміни постачання товарів для потреб ЗСУ", - заявив Резніков.

Єдине національне агентство у межах передбачених коштів здійснюватиме закупівлі на підставі необхідності, яка визначається Збройними силами України.