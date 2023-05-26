Зеленський провів засідання Ставки: продовжуємо рухатись до дуже важливих кроків [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Було порушено питання ситуації на фронті та інші.
Про це повідомляється в Telegram-каналі президента.
Що обговорили під час засідання:
- оперативну ситуацію на фронті та за окремими напрямками;
- темпи оснащення технікою та всім необхідним бригад наступу;
- перспективи нарощування вітчизняного виробництва дефіцитних боєприпасів;
- останні повітряні удари росії по українських міста та можливості посилення захисту від них.
"Продовжуємо рухатись до дуже важливих кроків", - написав Володимир Зеленський.
по темі
Президент України Володимир Зеленський погодився прийняти місію африканських лідерів, яка стосується питання мирного врегулювання війни в Україні
Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявив, що сьогоднішня зустріч із Володимиром Зеленським припадає на "вирішальний момент у опорі України", і союзники країни "не повинні їх підвести"
Сьогодні, 8 травня, на засіданні Ставки верховного головнокомандувача доповідали начальники розвідок. На підставі цієї інформації Україна робитиме певні кроки
Президент України Володимир Зеленський підписав два закони щодо удосконалення роботи військово-лікарських комісій і питань оформлення документів для лікування військовослужбовців
У четвер, 25 травня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Міністром оборони Швеції