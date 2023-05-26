Шольц зробив шокуючу заяву про путіна і війну в Україні [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна та інші західні партнери будуть й надалі підтримувати Україну у її прагненні відбити російську агресію, а москва вже має усвідомити, що розвʼязана нею війна є безглуздою.
Про це Шольц заявив під час свого візиту до Естонії, інформує ERR.
Після зустрічі з лідерами країн Балтії Шольц заявив, що наразі дуже важливо посилювати східний фланг НАТО, додати, що Кремлю не вдалось його послабити.
"Путін помилився у своїх розрахунках. Він хотів послабити НАТО, але домігся зворотного", – заявив канцлер Німеччини.
Німецький канцлер зазначив, що Берлін буде надалі допомагати Києву в гуманітарній та військовій сферах. Він заявив, що це рішення "не похитне" і додав, що наразі країни Заходу повинні посилити санкції проти Росії і знайти способи, щоб вона не могла обходити вже діючі.
"Разом із країнами Балтії, Європейським союзом і міжнародними партнерами ми продовжуватимемо твердо стояти на боці України і надавати їй допомогу стільки, скільки буде потрібно. росія повинна зрозуміти, що ця війна безглузда, і вона повинна вивести свої війська", – заявив канцлер ФРН.
по темі
Канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що згодом планує знову обговорити телефоном з президентом росії володимиром путіним війну проти в Україні
Молдова заарештує російського диктатора володимира путіна, якщо він відвідає країну
Кілька годин тому в німецькому Аахені Володимир Зеленський, який перебуває з візитом у Німеччині, отримав престижну європейську нагороду. Як відбувалася церемонія - дивіться далі.
Пулітцерівський лауреат Томас Фрідман опублікував у The New York Times колонку під назвою "Володимир Путін - найнебезпечніший дурень у світі". "Він не може перемогти, не може програти і не може зупинитися", - пише журналіст
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що диктатор рф володимир путін ніколи не вмів аналізувати ситуацію та завжди покладався на погрози