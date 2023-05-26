Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна та інші західні партнери будуть й надалі підтримувати Україну у її прагненні відбити російську агресію, а москва вже має усвідомити, що розвʼязана нею війна є безглуздою.

Про це Шольц заявив під час свого візиту до Естонії, інформує ERR.

Після зустрічі з лідерами країн Балтії Шольц заявив, що наразі дуже важливо посилювати східний фланг НАТО, додати, що Кремлю не вдалось його послабити.

"Путін помилився у своїх розрахунках. Він хотів послабити НАТО, але домігся зворотного", – заявив канцлер Німеччини.

Німецький канцлер зазначив, що Берлін буде надалі допомагати Києву в гуманітарній та військовій сферах. Він заявив, що це рішення "не похитне" і додав, що наразі країни Заходу повинні посилити санкції проти Росії і знайти способи, щоб вона не могла обходити вже діючі.

"Разом із країнами Балтії, Європейським союзом і міжнародними партнерами ми продовжуватимемо твердо стояти на боці України і надавати їй допомогу стільки, скільки буде потрібно. росія повинна зрозуміти, що ця війна безглузда, і вона повинна вивести свої війська", – заявив канцлер ФРН.