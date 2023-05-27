Частина найманців ПВК "Вагнера" й справді виходить з міста Бахмут. Після перегрупування вони продовжать воювати, однак "в інших трьох місцях".

Про це сказав секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в інтерв'ю для BBC.

Данілов підтримав рішення ЗСУ боротися в Бахмуті протягом тривалих місяців, попри те, що битва коштувала життя багатьом солдатам.

"Бахмут - це наша земля, наша територія, і ми повинні її захищати. Якщо ми почнемо залишати кожен населений пункт, це може привести нас до нашого західного кордону, як того хотів путін з перших днів війни", - пояснив секретар РНБО.

За словами Данілова, українські військові продовжують контролювати невелику частину міста, однак важливо пам'ятати, що "Бахмут відіграв велику роль у цій війні".

Відповідаючи на питання, чи справді найманці "Вагнера" покидають територію міста, Данілов відповів: "Так. Але це не означає, що вони перестануть воювати з нами. Вони збираються більше зосередитися на інших фронтах... вони перегруповуються в інших трьох точках".