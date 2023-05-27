Україна звернулася до Німеччини з проханням надати крилаті ракети "Taurus ": чому цю зброю називають "вбивцею бункерів" [ Редагувати ]
Україна звернулася до Німеччини з проханням надати крилаті ракети " Taurus ". Про це повідомляє видання "Шпігель". А інше німецьке видання зазначило, що можливість такого запиту з боку Києва Зеленський і Шольц нібито обговорювали на початку травня.
Водночас німецька опозиція пропонує передати нашому війську ракети " Taurus ", які є на озброєнні Бундесверу. Що це за зброя і чому її називають "вбивцею бункерів"? Дивіться далі.
Винищувачів F-16 немає, а от крилаті ракети є. Німецькі політики пропонують уряду передати Україні ракети "Taurus". Ідею озвучив представник християнських демократів, які нині в опозиції. А саме експерт ХДС з питань оборони і полковник Бундесверу у відставці Родеріх Кізеветтер. Він вважає - партнери України повинні піти ва-банк і дати українському війську усі види зброї, що незаборонені міжнародним правом. Увесь арсенал, який використовували б у бою військові країн НАТО. Без жодних червоних ліній.
Крилаті ракети "Taurus" - це німецький аналог британських "Storm Shadow", які Україна нещодавно отримала від офіційного Лондона. Щоправда, радіус їхньої дії трохи більший - до 500 кілометрів. Тауруси були розроблені для високоточних ударів по найбільш захищених об'єктах та укріпленнях потенційного ворога - за що їх називають "вбивцями бункерів". Ось, як вони працюють.
"Тауруси" оснащені турбореактивним двигуном та системою інфрачервоного самонаведення. А ще вони можуть ховатися від систем ППО, бо здатні літати на висоті 30 метрів та використовувати особливості ландшафту для маскування. Десять років тому уряд Німеччини закупив для Бундесверу 600 "Таурусів". Чверть з них - готові для використання просто зараз. Ці ракети представники німецької опозиції і пропонують передати Україні. Мовляв, українській армії вони потрібні більше, ніж Бундесверу.
Уряд на пропозицію опозиціонерів поки не погодився. Але й не відмовився від неї. Міністр оборони Борис Пісторіус, якого прямо запитали, чи може Німеччина віддати Україні свої крилаті ракети, відповів, що зараз ця тема не на порядку денному. І він не хотів би коментувати можливість передачі кожної окремої системи озброєнь.
На порядку денному - ця пропозиція може опинитися уже найближчим часом. Якщо християнські демократи винесуть її на розгляд парламенту. Зараз депутати працюють в округах, але вже в середині червня зберуться у сесійній залі. Є й інший сценарій - ракети можуть передати рішенням уряду. Німецькі ЗМІ повідомляють - кілька днів тому Україна офіційно звернулася до Німеччини з відповідним проханням.
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