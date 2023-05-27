Кулеба відреагував на чутки щодо спецпосланця Китаю [ Редагувати ]
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звʼязався зі своїми європейськими колегами після того, як стало відомо, що спецпосланець Китаю Лі Хуей начеб-то пропонував залиши окуповані території України росії.
Про це він повідомив у Facebook.
"Я негайно зв'язався зі своїми колегами у тих столицях, які він відвідував. Жоден з них не підтверджує, що озвучувалися чи велися перемовини, щоб визнати за Росією ті українські території, де зараз перебуває Росія", - заявив він.
За словами Кулеби, ніхто не буде щось робити проти України.
"Тому закликаю вас зберігати холодний розум. Не треба емоційно реагувати на кожну публікацію. Ми контролюємо процес. Ніхто за нашою спиною нічого проти нас робити не буде, бо з усіма ключовими партнерами у нас довірливі стосунки", - додав міністр.
Він зазначив, що Україна продовжує вести діалог з Китаєм, оскільки це важливий співрозмовник.
"Але він (діалог, - ред.) вестиметься відповідно до трьох базових принципів: повага до територіальної цілісності, жодні ініціативи щодо територіальних поступок ми не розглядаємо, ніякого замороженого конфлікту. Україна досягне перемоги - це тверда позиція президента і моя", - підкреслив міністр.
по темі
Україна повернула додому хлопця, якого військові рф примусово депортували з Маріуполя
Запорізька область зазнала російського обстрілу сьогодні, 27 травня
В тимчасово окупованому Бердянську сьогодні вдруге повідомляють про потужний вибух. Попередньо, є новий "приліт" по окупантах
Дипломатичні відносини з Африкою відкриють для України нові можливості
Російські окупанти могли застосувати хімічну зброю на тимчасово окупованих територіях Запорізької області