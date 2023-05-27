Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звʼязався зі своїми європейськими колегами після того, як стало відомо, що спецпосланець Китаю Лі Хуей начеб-то пропонував залиши окуповані території України росії.

Про це він повідомив у Facebook.

"Я негайно зв'язався зі своїми колегами у тих столицях, які він відвідував. Жоден з них не підтверджує, що озвучувалися чи велися перемовини, щоб визнати за Росією ті українські території, де зараз перебуває Росія", - заявив він.

За словами Кулеби, ніхто не буде щось робити проти України.

"Тому закликаю вас зберігати холодний розум. Не треба емоційно реагувати на кожну публікацію. Ми контролюємо процес. Ніхто за нашою спиною нічого проти нас робити не буде, бо з усіма ключовими партнерами у нас довірливі стосунки", - додав міністр.

Він зазначив, що Україна продовжує вести діалог з Китаєм, оскільки це важливий співрозмовник.

"Але він (діалог, - ред.) вестиметься відповідно до трьох базових принципів: повага до територіальної цілісності, жодні ініціативи щодо територіальних поступок ми не розглядаємо, ніякого замороженого конфлікту. Україна досягне перемоги - це тверда позиція президента і моя", - підкреслив міністр.