Смертельна ДТП в Києві: суддю Тандира арештували [ Редагувати ]
У суботу, 27 травня, Печерський районний суд Києві відправив під варту суддю Олексія Тандира, який збив насмерть бійця Національної гвардії на блокпосту.
Про це повідомляє "Суспільне".
Суд підтримав пропозицію прокуратури та обрав Тандиру запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави до 21 липня.
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