Лукашенко запропонував Казахстану ядерну зброю та зробив шокуючу заяву [ Редагувати ]
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Олександр Лукашенко запропонував Казахстану ядерну зброю. Однак натомість Астана має вступити до Союзної держави.
Про це повідомляють "Вєдомості".
Білоруський диктатор заявив, що ніхто не виступає проти наявності у Казахстану та інших країн таких самих тісних відносин, як у москви з Мінськом.
"Якщо хтось переживає - не думаю, що (президент Казахстану, - ред.) Касим-Жомарт Токаєв переживає з цього приводу, але якщо раптом - то ніхто не має проти, щоб у Казахстану та інших країн були такі самі тісні стосунки, як у нас із рф", - заявив він.
Водночас Лукашенко наголосив, що за дружби з рф ядерна зброя буде у всіх.
"У союз Білорусі з росією треба вступати, і все: буде ядерна зброя на всіх", - заявив він.
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