Олександр Лукашенко запропонував Казахстану ядерну зброю. Однак натомість Астана має вступити до Союзної держави.

Про це повідомляють "Вєдомості".

Білоруський диктатор заявив, що ніхто не виступає проти наявності у Казахстану та інших країн таких самих тісних відносин, як у москви з Мінськом.

"Якщо хтось переживає - не думаю, що (президент Казахстану, - ред.) Касим-Жомарт Токаєв переживає з цього приводу, але якщо раптом - то ніхто не має проти, щоб у Казахстану та інших країн були такі самі тісні стосунки, як у нас із рф", - заявив він.

Водночас Лукашенко наголосив, що за дружби з рф ядерна зброя буде у всіх.

"У союз Білорусі з росією треба вступати, і все: буде ядерна зброя на всіх", - заявив він.