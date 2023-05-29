Українські військовослужбовці зафіксували на відео удари по позиціях окупантів і ворожій техніці.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Не буде їм спокою на нашій землі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це результат роботи 72-ї окремої механізованої бригади імені "Чорних Запорожців".

На відео можна побачити удари ЗСУ по окупантах та по ворожій техніці. Частина росіян була ліквідована внаслідок влучних потраплянь українських снарядів та мін.