ЗСУ показали, як знищують окупантів і ворожу техніку (відео) [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Українські військовослужбовці зафіксували на відео удари по позиціях окупантів і ворожій техніці.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
"Не буде їм спокою на нашій землі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що це результат роботи 72-ї окремої механізованої бригади імені "Чорних Запорожців".
На відео можна побачити удари ЗСУ по окупантах та по ворожій техніці. Частина росіян була ліквідована внаслідок влучних потраплянь українських снарядів та мін.
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