Зеленський про обстріли: будемо відповідати росії "Петріотами", знищимо це зло [ Редагувати ]
Україна своїми успіхами та своїми "Петріотами" буде відповідати росії на всі прояви її зла та зможе знищити його.
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.
"Сьогодні був дуже довгий день, і почався цей день дуже рано для багатьох наших людей. Кілька російських терористичних атак за добу. "Шахеди", крилаті ракети, балістичні. Керовані авіабомби. Дякувати нашій ППО", - йдеться у заяві.
Президент зауважив, що лише за один день вдалося врятувати як мінімум сотні життів. За його словами, більшість "Шахедів" і ракет збито.
"Але кожна така терористична атака повертає нас і весь світ до очевидного висновку: Росія хоче пройти до кінця шляхом зла, тобто до своєї поразки, бо в зла не буває і не може бути іншого кінця, окрім поразки", - сказав президент.
Зеленський підкреслює, що Patriot в руках українців забезпечує стовідсоткове збиття будь-яких російських ракет і від цього терор програє. Для держави-терориста немає більшого приниження, ніж успіхи наших воїнів.
"Власне, нашими успіхами, нашим тиском, нашими "Петріотами" ми маємо і будемо й надалі відповідати Росії на всі прояви її зла. І ми знищимо це зло. Ніхто інший у світі не застосовує зброю проти зла ефективніше, ніж українці", - додав Зеленський.
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