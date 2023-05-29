Україна своїми успіхами та своїми "Петріотами" буде відповідати росії на всі прояви її зла та зможе знищити його.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні був дуже довгий день, і почався цей день дуже рано для багатьох наших людей. Кілька російських терористичних атак за добу. "Шахеди", крилаті ракети, балістичні. Керовані авіабомби. Дякувати нашій ППО", - йдеться у заяві.

Президент зауважив, що лише за один день вдалося врятувати як мінімум сотні життів. За його словами, більшість "Шахедів" і ракет збито.

"Але кожна така терористична атака повертає нас і весь світ до очевидного висновку: Росія хоче пройти до кінця шляхом зла, тобто до своєї поразки, бо в зла не буває і не може бути іншого кінця, окрім поразки", - сказав президент.

Зеленський підкреслює, що Patriot в руках українців забезпечує стовідсоткове збиття будь-яких російських ракет і від цього терор програє. Для держави-терориста немає більшого приниження, ніж успіхи наших воїнів.

"Власне, нашими успіхами, нашим тиском, нашими "Петріотами" ми маємо і будемо й надалі відповідати Росії на всі прояви її зла. І ми знищимо це зло. Ніхто інший у світі не застосовує зброю проти зла ефективніше, ніж українці", - додав Зеленський.