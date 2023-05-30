Литовська державна інспекція з безпеки атомної енергетики (ДІБАЕ) направила листа до МНС Білорусі із закликом зупинити експлуатацію 1 та 2 енергоблоків АЕС в Острівці.

Електростанцію просять не експлуатувати доти, доки не будуть вирішені всі питання ядерної безпеки.

"Більшість питань забезпечення ядерної безпеки досі не вирішені виконанням рекомендацій щодо стрес-тестів, оцінкою безпеки, оцінкою пожежного ризику та іншими питаннями безпеки", - йдеться в повідомленні ДІБАЕ.

Інспекція просить Білорусь пояснити оприлюднену інформацію про те, контур охолодження реактора 2-го енергоблока станції був забруднений органічними речовинами, а вторинного циркуляційного контуру 1-го енергоблока – радіонуклідами.

Також запитують роз'яснення щодо недоліків кріплення корпусу реактора та щодо виявлених дефектів і незавершених робіт.

"Мета – отримати від Білорусі інформацію про встановлені граничні значення активності радіонуклідів, що викидаються у навколишнє середовище", - зазначили в інспекції з безпеки атомної енергетики Литви.