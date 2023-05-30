Литва закликає зупинити роботу Білоруської АЕС [ Редагувати ]
Литовська державна інспекція з безпеки атомної енергетики (ДІБАЕ) направила листа до МНС Білорусі із закликом зупинити експлуатацію 1 та 2 енергоблоків АЕС в Острівці.
Електростанцію просять не експлуатувати доти, доки не будуть вирішені всі питання ядерної безпеки.
"Більшість питань забезпечення ядерної безпеки досі не вирішені виконанням рекомендацій щодо стрес-тестів, оцінкою безпеки, оцінкою пожежного ризику та іншими питаннями безпеки", - йдеться в повідомленні ДІБАЕ.
Інспекція просить Білорусь пояснити оприлюднену інформацію про те, контур охолодження реактора 2-го енергоблока станції був забруднений органічними речовинами, а вторинного циркуляційного контуру 1-го енергоблока – радіонуклідами.
Також запитують роз'яснення щодо недоліків кріплення корпусу реактора та щодо виявлених дефектів і незавершених робіт.
"Мета – отримати від Білорусі інформацію про встановлені граничні значення активності радіонуклідів, що викидаються у навколишнє середовище", - зазначили в інспекції з безпеки атомної енергетики Литви.
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