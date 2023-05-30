ЗСУ просуваються: Сирський показав відео з Бахмутського напрямку [ Редагувати ]
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що на сході тривають запеклі бої, та нашим захисникам вдається просуватися на Бахмутському напрямку.
Сили оборони продовжують просуватися вперед і знищувати ворога.
Так, Сирський опублікував відео з околиць Бахмута. На ньому кулеметники "криють" ворожу посадку, щоб наші військові могли просуватися вперед.
Зазначимо, що при просуванні захисники мають бути особливо обережними, адже території можуть бути замінованими.
На відео видно, що наші бійці змогли закріпитися на бліндажах. Вони також показали окопи.
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