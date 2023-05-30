В Україні зросте тариф на електроенергію: Кабмін затвердив нову ціну [ Редагувати ]
В Україні підвищать тариф на електроенергію для населення у зв'язку з тим, що країні необхідні кошти на відновлення інфраструктури після російських обстрілів.
Про це повідомляє "РБК-Україна".
Міністр енергетики Герман Галущенко в терміновому порядку вніс на розгляд Кабміну постанову про підвищення тарифу на електроенергію для населення.
Постанову уряду вже схвалили. Новий тариф становитиме 2 гривні 64 копійок.
Як пояснило джерело, міністр аргументував необхідність перегляду тарифу тим, що державі потрібні кошти на відновлення енергетичної інфраструктури після обстрілів російських окупантів.
Згідно з інформацією, Нацкомісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) просила встановити дещо більший тариф - 2,88 грн/кіловат.
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