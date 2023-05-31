Росіяни з РСЗВ обстріляли Вовчанськ у Харківській області

Російські війська сьогодні, 31 травня, обстріляли Вовчанськ у Харківській області. Унаслідок ворожої атаки загинув один чоловік, ще одна людина дістала поранення.

Про це повідомляє глава Харківської ОВА Олег Синєгубов та поліція Харківської області.

"Ворог продовжує обстрілювати наші прикордонні та прифронтові міста. Сьогодні знову під вогнем місто Вовчанськ. На жаль, є влучання у приватні будинки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через це загинув цивільний чоловік 60 років, ще 1 людина зазнала поранення. На місті працюють усі екстрені служби, інформація уточнюється.

Поліція повідомила, що окупанти обстріляли місто з реактивних систем залпового вогню. Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.