Столтенберг засудив спробу запуску КНДР військового супутника [ Редагувати ]
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг засудив невдалу спробу Північної Кореї запустити супутник військового призначення з використанням балістичних ракетних технологій.
Про це повідомляє генсек НАТО.
"Я рішуче засуджую спробу запуску КНДР військового супутника з використанням технології балістичних ракет. Це посилює напругу і створює серйозні ризики для безпеки в регіоні й за його межами", - заявив Столтенберг.
За його словами, запуск супутника є порушенням численних резолюцій Ради Безпеки ООН.
"НАТО закликає КНДР припинити ці провокаційні дії та повернутися до діалогу задля досягнення сталого миру і повної та перевіреної денуклеаризації Корейського півострова. Ми підтримуємо наших близьких партнерів у регіоні - Республіку Корея та Японію", - наголосив генсек.
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