Київ знову в епіцентрі: звідки летіли ракети та дрони під час атаки [ Редагувати ]
російські військові використовували ракети та дрони під час сьогоднішньої атаки по Україні. В епіцентрі обстрілу знову опинився Київ та область.
Про це повідомляє речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону "Єдині новини".
"ППО відпрацювала в центрі країни. Епіцентром атак знову був Київ та Київщина. Попередньо, всі цілі було збито", - сказав він.
Ігнат повідомив, що російські окупанти запустили крилаті ракети з Каспійського напрямку близько 3:00 ночі. Водночас дрони летіли з півдня, використовуючи рельєф місцевості.
За інформацією КМВА, пуски ракет здійснили зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, ймовірно - крилатими ракетами типу Х-101/555. Синхронно з ними загарбники використовували дрони.
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