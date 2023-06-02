російські військові використовували ракети та дрони під час сьогоднішньої атаки по Україні. В епіцентрі обстрілу знову опинився Київ та область.

Про це повідомляє речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"ППО відпрацювала в центрі країни. Епіцентром атак знову був Київ та Київщина. Попередньо, всі цілі було збито", - сказав він.

Ігнат повідомив, що російські окупанти запустили крилаті ракети з Каспійського напрямку близько 3:00 ночі. Водночас дрони летіли з півдня, використовуючи рельєф місцевості.

За інформацією КМВА, пуски ракет здійснили зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, ймовірно - крилатими ракетами типу Х-101/555. Синхронно з ними загарбники використовували дрони.