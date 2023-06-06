Найбільше поле півоній в Україні розквітло у селищі Глибока на Буковині. Понад 5 тисяч кущів - одночасно. Помилуватися квітами та відволіктися від жахіть війни приїжджають українці звідусіль, а цьогоріч кожен відвідувач може повернутися з поля із запашним букетом -з'ясувала наша кореспондентка Ольга Лучек.

Робить світлини на згадку і милується півоніями Зінаїда Григорівна. З онучкою Софією на Буковину вони переїхали із самісінького Бахмута.

Зінаїда, переселенка з Бахмута:

Я живу в 9-поверховому будинку, ми жили на 3 поверсі, ракети залетіли, згоріла квартира, у дочки квартира теж 9 поверх, зложилась. Нема дома цього. Ми не зможемо більше вернутися у своє місто, в такий 21 вік нам не повезло.

Зінаїда Григорівна зізнається, півонії - улюблені її квіти, завжди висаджувала їх на дачі. А зараз прийшла на півонієве поле, щоб пригадати їх неймовірний аромат.

Зінаїда, переселенка з Бахмута:

Тут є у вас дуже красиві, таких ще я не бачила.

На цьому полі росте найбільша колекція півоній в Україні. Вона зачаровує своєю яскравою красою та запашним ароматом. Понад 5 тисяч кущів різних форм та відтінків розквітли одночасно. І лише сортів тут більше півтори сотні з усього світу.

Петро Тоненчук, підприємець:

У нас є тут декілька сортів супер-екслюзивних, яким 5-6 років, не більше, їх у світі десятки тисяч як кущів, але це не багато, тому що там деяких кущів ми самі тільки в цьому році посадили 40 тисяч. І ось ці сорти коштують більше ніж 500 євро за кущик. У нас їх є тут три. Ми плануємо збільшити локацію ексклюзивних сортів в себе на даній локації щоб показувати можливості півоноводства в Україні і в світі що є.

На півонієвому полі проводять і чимало заходів. Цього разу тут організували своєрідне коло підтримки: жінки ділилися своїми роздумами, читали поезію, і насолоджувалися парфумами, виготовленими з тих самих півоній.

Лариса Некрасова, переселенка з Харкова:

У нас в Харкові у мами величезна кількість півоній розпускається саме в цей час. Для мене півонія - це аромат розкоші, це аромат жіночності, це аромат, в який хочеться загорнути себе, і це такий неймовірний запах, який додає сили.

Квітковий клаптик раю - так називають це поле відвідувачі. І цьогоріч його частинку можна забрати з собою. Організатори пропонують придбати букет півоній прямо з поля.

Олена Рєпіна, співорганізаторка заходів на півонієвому полі:

Ми розуміємо, що війна і жодним чином це поле не означає, що ми відключили війну, ні, приходимо сюди для того,щоб отримати нову порцію позитивної енергії і зарядитися силою і ще більш активно працювати на Перемогу.

Більш як 60 тисяч кущів півоній висадили і на сусідньому полі. Розквітнуть вони за кілька років. Ну а зараз квіткарі запрошують насолодитися тими, що буяють на повну свою квіткову красу.