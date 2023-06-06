Військово-морські Сили України. Вони постійно демонструють високій рівень бойової підготовки та вміння приймати нестандартні рішення: чого лише варте знищення крейсера "Москва" та звільнення острова Зміїний!

А де ж виховують такі професійні кадри? Наша знімальна група побувала в Інституті ВМС та дізналася: як навчають майбутніх морських офіцерів та як загартовують їхній характер.

Сьогодні вони керують корветом на комп'ютерному симуляторі, а вже за декілька років робитимуть це в реальних умовах: маневрувати, стріляти по цілях... Майже всі курсанти Інституту ВМС з дитинства мріяли про море та військову кар'єру. Як, приміром, Михайло.

Михайло, курсант Інституту ВМС Національного університету "Одеська морська академія":

Ну, бути морським офіцером - це бути елітою Збройних Сил. Я хотів бути спеціалістом інженерного направлення, тобто працювати з технікою, тому що хочеться принести більш вагомий вклад в цю війну, яку ми ведемо проти агресора і щоби бути корисним.

Інститут Військо-Морських Сил навчає майбутніх офіцерів у пошуково-рятувальних та водолазних напрямках. А ще спеціалізуються на корабельній зброї та засобах навігації. Взагалі, озброєнню - торпедам, мінам, арт-установкам, береговим ракетним комплексам - тут особлива увага.

Сергій, начальник кафедри озброєння Інституту ВМС Національного університету "Одеська морська академія":

Офіцери, яких ми випускаємо за даними напрямками, - це, як правило на дев'яносто відсотків в майбутньому командири, які керують цими частинами, кораблями, тому ми повинні правильно, грамотно застосовувати наявні зразки озброєння, мати змогу освоїти майбутні зразки озброєння, які будуть поступати нам в державу.

Про війну тут знають не з чуток. Після анексії Криму Інституту довелося переїхати до Одеси, а після повномасштабного вторгнення - перебазуватися в більш безпечне місце.

Навчання курсантів триває чотири роки. Обовʼязково вивчають спеціалізовані предмети, проходять загальну військову підготовку: тактичну медицину і вогневі тренування.

Руслан, начальник кафедри загальновійськових дисциплін Інституту ВМС Національного університету "Одеська морська академія":

Ну, щоб пояснити загально - ми здійснюємо початкову підготовку як військовослужбовця, який тільки опинився в Збройних Силах України - і завершуємо цикл цією підготовкою на рівні командира взводу морської піхоти або командира механізованого взводу.

Раніше в Інституті навчалися лише чоловіки, але декілька років тому правила змінилися - і тепер конкуренцію хлопцям складають і дівчата. Карина вивчає тут корабельне озброєння та в майбутньому хоче стати командиром корабля. Щоб остаточно розвіяти всі забобони.

Карина, курсантка Інституту ВМС Національного університету "Одеська морська академія":

Ну, взагалі в людей чомусь є таке в голові - те, що жінка не може бути на кораблі - я вважаю, що це не зовсім правильно. Зараз жінки стараються руйнувати цей стереотип і, можливо, навіть в деякій мірі роблять краще, ніж чоловіки дещо.

Більшу частину навчання присвячують фізичній підготовці. Кожен ранок хлопці та дівчата починають з розминки, потім - більш складі вправи, як, приміром біг та пересування зі зброєю. Всі ці навички в майбутньому можуть зберегти їм життя.

Валентин, начальник кафедри фізичної підготовки Інституту ВМС Національного університету "Одеська морська академія":

Якщо ти невитривалий, ти не зможеш уміло діяти на полі бою, якщо ти слабкий, ти не зможеш переносити на собі бронежилет, автомат, тому дуже важливо вдосконалювати свою фізичну готовність для подальшого використання в бойових умовах.

Ну, і які моряки без плавання! Обов'язкова частини фізпідготовки - заняття у басейні. Тут курсантів навчають триматися на воді, вміти в ситуації виснаження - ухвалювати виважені рішення.

Ігор, викладач Інституту ВМС Національного університету "Одеська морська академія":

Ми тут напрацьовуємо технічність різних стилів плавання - кролем, брасом, пірнання відпрацьовується курсантами, стрибки в воду - і потім в подальшому переводим їх уже в більш складний режим виконання цих вправ уже у військовій формі і зі зброєю.

Фізичні і моральні якості курсанти остаточно загартовують у спорті. Зокрема, ходять під вітрилом, займаються веслуванням на ялах, легкою атлетикою, боксом та змішаними єдиноборствами ММА. В останньому - майбутні морські офіцери вже стали чемпіонами не лише України, а й Європи.

Денис, курсант Інституту ВМС Національного університету "Одеська морська академія":