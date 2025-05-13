У 2025 році випускники в Україні знову здають Національний мультипредметний тест (НМТ) - основний формат вступу до закладів вищої освіти, що замінив ЗНО.

У 2025 році НМТ включає 4 блоки завдань, три з яких - обов’язкові, а четвертий - на вибір майбутнього абітурієнта. Обов’язкові навчальні предмети: українська мова, математика та історія України, на вибір - українська література, одна з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, хімія, фізика та географія. Усі 4 предметні тести учасники складатимуть в один день.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповіла директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.

"Майже стільки ж як і минулого року ми маємо потенційних вступників - це 312 тисяч... Ми очікуємо ті самі труднощі, як і попередні роки під час війни. Це зокрема постійні атаки, відтак повітряні тривоги та потреба рухатися в укриття. З минулого року є актуальною проблема електромереж і якісного електропостачання, адже ми проводимо онлайн-оцінювання на комп'ютерах...

Якщо не проводимо тестування уже в укритті, то учасники мають спускатися в укриття, перебувати там впродовж повітряної тривоги і лише потім повертаються до продовжування оцінювання. Вступникам не варто хвилюватися - всі завдання, які вони виконали до повітряної тривоги, є в системі і відповіді зараховані. Для цього треба зберігати кожну відповідь у системі, для цього під завданням є відповідна кнопка.

Час тестування не продовжується на період повітряної тривоги. Відтак вони почнуть оцінювання з тієї хвилини тесту, коли тестування було перерване...

Є цілі регіони, цілі області, де ми не проводимо оцінювання. Це зокрема Донецька, Луганська, Херсонська області. Але зокрема на Дніпропетровщині є населені пункти, де оцінювання не проводиться з огляду на близькість до ворога", - розповіла Тетяна Вакуленко.