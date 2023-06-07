ЗСУ знищили 880 окупантів, 13 танків і літак - Генштаб [ Редагувати ]
За минулу добу 6 червня травня українські захисники знищили ще 880 російських окупантів, 13 танків, 37 артилерійських систем і один ворожий літак. Про це повідомив Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу - майже 212 030 (+880) осіб ліквідовано,
- танків - 3873 (+13) одиниць,
- бойових броньованих машин - 7560 (+17),
- артилерійських систем – 3640 (+37),
- РСЗВ - 594 (+4),
- засобів ППО - 352 (+1),
- літаків - 314 (+1) ,
- гелікоптерів - 299 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3219 (+7),
- крилатих ракет - 1171 (+0),
- кораблів/катерів - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6349 (+17) од,
- спеціальної техніки - 492 (+3).
Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні повідомив про знищення російського штурмовика Су-25 та 4 розвідувальних БпЛА.
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