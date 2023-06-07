За минулу добу 6 червня травня українські захисники знищили ще 880 російських окупантів, 13 танків, 37 артилерійських систем і один ворожий літак. Про це повідомив Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.06.23 орієнтовно склали:

особового складу - майже 212 030 (+880) осіб ліквідовано,

танків - 3873 (+13) одиниць,

бойових броньованих машин - 7560 (+17),

артилерійських систем – 3640 (+37),

РСЗВ - 594 (+4),

засобів ППО - 352 (+1),

літаків - 314 (+1) ,

гелікоптерів - 299 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3219 (+7),

крилатих ракет - 1171 (+0),

кораблів/катерів - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 6349 (+17) од,

спеціальної техніки - 492 (+3).

Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні повідомив про знищення російського штурмовика Су-25 та 4 розвідувальних БпЛА.