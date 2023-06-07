Стало відомо про перші жертви в наслідок затоплення Херсонської області після підриву Каховської ГЕС.

Як повідомив міський голова Олешок Євген Рищук "Суспільному".

За його словами, в результаті потопу у місті попередньо загинули три людини.

"Є у нас уже один чоловік загиблий. В лікарню зараз привезли ще двох. Я думаю їх буде набагато більше. Багато людей прикутих до ліжка, були безногі, як безнога людина залізе на дах?", - розповів Рищук.

Також він заявив, що надвечір середи, 7 червня, російські військові нарешті ропочали евакуювати людей з дахів. Людей збирають у місцевій лікарні, де поруч знаходиться будинок культури і бомбосховище, але туди нікого не запускають.