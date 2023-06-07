"рф намагається затягнути деокупацію": Зеленський про підрив Каховської ГЕС [ Редагувати ]
російські окупанти за допомогою підриву Каховської гідроелектростанції хочуть затягнути контрнаступ України. Але ворог все одно програє.
Як повідомляє в інтерв'ю Bild президент України Володимир Зеленський.
"Вони бояться, що ми почнемо контрнаступ на цьому напрямі, і хочуть ускладнити звільнення наших територій. Вони чудово розуміють, що програють цю битву. Вони затягують звільнення наших територій", - зазначив глава держави.
Він нагадав, що ще рік тому українські чиновники попереджали про мінування Каховської греблі росіянами. Цією інформацією також поділились з партнерами.
Зеленський додав, що Україна поки що не може надати докази провини росії у підриві Каховської ГЕС. Їх можна буде отримати лише тоді, коли наша країна почне контролювати територію, де знаходилася станція.
"Це сталося лише через росію та людей, які зараз контролюють цей регіон", - підкреслив президент.
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