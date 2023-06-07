Окупанти обстріляли Українськ у Донецькій області: серед загиблих є дитина [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
російські окупанти обстріляли Українськ у Донецькій області, застосовуючи артилерію. Внаслідок ворожих ударів по населеному пункту є загиблі, у тому числі дитина.
Про це повідомляє в Telegram керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
Він уточнює, що загинули троє людей: двоє дорослих та одна дитина. Крім того, є діти серед поранених.
На місці працюють рятувальники ДСНС, а також поліцейські.
"Постраждали цивільні. Відомо про трьох загиблих - дорослих та одну дитину. Також є троє поранених дітей", - розповів керівник ОП.
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