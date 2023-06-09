Сади Перемоги другий рік квітнуть в Україні: як працюють люди на Черкащині [ Редагувати ]
Сади Перемоги другий рік квітнуть в Україні. Цю ініціативу підхопили громади у різних куточках нашої країни з єдиною метою - засадити усі вільні ділянки городиною. У такий спосіб допомогти харчами місцевим, внутрішньо-переміщенним особам та військовим.
Як усе відбувалося на Черкащині - показали нашій знімальній групі.
Посівна хоч і завершилася, але роботи в полі тривають, каже тракторист Олександр, що працює неподалік Черкас.
Олександр Кусяка, тракторист:
За першим разом це все не робиться, сначала бурʼян вибирається, потом перевішуються отакі лапи і вони нагортають рядки.
У цій громаді під Сади Перемоги пішло 7 гектарів вільної землі - це майже стільки ж, як і торік. Згодом тут зійдуть кабачки, огірки, столовий буряк, морква та картопля.
Володимир перевіряє сходи картоплі. Каже - погода цього року не сприятлива, спочатку були рясні весняні дощі, а тепер посуха. Та від ідеї вдруге засіяти сади перемоги у громаді не відмовилися.
Володимир Фатенко, в.о. керівника економічного відділу Білозірської ОТГ:
В прошлому році ми посівний матеріал збирали з усіх усюд, де тільки можна взяти, надавали як люди, так і підприємці, цього року ми виграли конкурс "Сади для Перемоги", в рамках цього конкурсу ми придблаи професійне насіння.
Торік лише картоплі тут зібрали 110 тон. Тоді овочами забезпечили кілька медзакладів, відправляли на потреби військових і допомагали внутрішньо-переміщеним особам. А тепер допомогли й тим переселенцям, хто виявив бажання самостійно висадити городину.
Володимир Міцук, голова ОТГ:
Чи потрібно, чи ні, внутрішньопереміщені будуть використовуваати, а для ЗСУ потрібно постійно давати свіжі овочі, і шоб був запас для своїх працівників, для своїх мешканців громади,бо якщо воно в нас у коморі, то ми будемо знати шо можемо пережить будь-які труднощі.
Загалом на Черкащині участь у всеукраїнській ініціативі взяли зо три десятки громад. Різними видами овочів засадили вільні ділянки у своїх населених пунктах. Обробляють городи самі ж люди і роблять це безкоштовно. А завдяки співпраці з міжнародними партнерами вдалося полегшити цей процес.
Олександр Турченяк, заступник голови Черкаської обласної військової адміністрації:
Закупіля насіння посадкового, закупівля малої техніки для обробітки невеликих земель, з необхідним причепним і навісним обладнанням, закупівля іншого обладнання для виробницвта продукції.
Частину врожаю громади планують законсервувати і використати для тих, хто цього потребує.
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