У росії розбомбили нафтобазу: горять тони палива [ Редагувати ]
У п'ятницю, 9 червня, росію потрясли вибухи: спочатку дрон "прилетів" у багатоповерхівку у Воронежі, а пізніше стало відомо про "бавовну" в Уфі.
Про це повідомили місцеві Telegram-пабліки.
За попередніми даними, сталася пожежа на нафтобазі, поряд з якою знаходиться залізнична станція. В результаті 10 цистерн із пальним злетіли на повітря.
Паралельно з'явились фото пожежі.
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