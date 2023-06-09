У п'ятницю, 9 червня, росію потрясли вибухи: спочатку дрон "прилетів" у багатоповерхівку у Воронежі, а пізніше стало відомо про "бавовну" в Уфі.

Про це повідомили місцеві Telegram-пабліки.

За попередніми даними, сталася пожежа на нафтобазі, поряд з якою знаходиться залізнична станція. В результаті 10 цистерн із пальним злетіли на повітря.

Паралельно з'явились фото пожежі.