Окупанти обстріляли евакуаційний човен з цивільними на Херсонщині, є жертви [ Редагувати ]
Російські окупанти обстріляли човен з цивільними, які евакуювалися з лівого берега на Херсонщині. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
Вони відкрили вогонь у спини цивільним. Шестеро людей отримали поранення. Вони дісталися до Херсона та були шпиталізовані до медзакладу. Лікарі борються за життя поранених.
Росіяни - боягузливі терористи.
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