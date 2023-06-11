"Відійшли за Олешки та за Голу Пристань": у Херсонській ОВА розповіли, звідки гатять окупанти (відео)

Через повінь після підриву Каховської ГЕС російські загарбники на лівому березі Дніпра відійшли за Олешки та за Голу Пристань. Звідти вони продовжують гатити по Херсону. Під артилерійськими ударами - Корабельний та Дніпровський райони міста. Лише минулої доби 200 снарядів прилетіло, 41 обстріл був.