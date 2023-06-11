У неділю, 11 червня, з ворожої неволі повернулося ще 95 українських оборонців. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Серед звільнених з полону 51 представник ЗСУ (зокрема 15 тероборонців), 29 нацгвардійців, 11 прикордонників, четверо військових моряків.

Усі звільнені цього разу - чоловіки. Серед них двоє офіцерів, решта - рядовий та сержантський склад.

Зокрема вдалося повернути оборонців, які знаходилися в полоні у пвк "вагнер" та підрозділу "ахмат". Завдяки взаємодії представників Сил безпеки та оборони, уряду та команди Офісу Президента цього разу повернуто з полону захисників Маріуполя (у тому числі "Азовсталі") та острова "Зміїний". Додому їдуть полонені з ЧАЕС.

27 оборонців захищали донецький напрямок (з них пʼятеро з-під міста Бахмут). Є захисники харківського, запорізького, херсонського, луганського та сумського напрямків.

Серед звільнених українців троє мали статус "пошук особи". Тобто, Україна повертає також тих захисників, які офіційно не були підтверджені ворогом як полонені.

З неволі серед інших повернувся військовий музикант 36-ї бригади, морпіх. Семеро звільнених військовослужбовців брали участь у"вертолітній" місії ГУР до окупованого Маріуполя.

Серед повернутих також четверо з важкими пораненнями. Один звільнений має суттєву втрату ваги (30 кілограмів), є військові з ускладненням стану здоровʼя. Усі вони отримають необхідну реабілітацію та зустрінуться з рідними, яких не бачили багато місяців.

Нагадаємо, 9 червня росія передала Угорщині 11 полонених закарпатських угорців.