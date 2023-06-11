Всього у Східниці вода підтопила 6 вулиць, сотню будинків, та кілька готелів.

Потужні потоки води залили і вулиці, і будинки Східниці. Після кількагодинних дощів із берегів вийшла місцева річка. І зносила все на своєму шляху.

Пан Микола живе в низині села. Його подвір'я та будинок одні з перших прийняли на себе удар стихії. Чоловік показує кімнати. Каже, рівень води сягнув сорока самтиметрів.

Вся розетка у воді, матрас повністю весь, ми як піднімали матрас, он, прошу, бачите. То саме в тій кімнаті.

Виносити речі із будинку чоловік і не планував. Бо ж каже, навіть не очікував, що після дощу річка аж так виллється з берегів.

За 35 років вперше така ситуація. Я кажу вчора не знав, що робиться, вода піднімається, страхіття, все рве, все тріщить.

Та найбільше пан Микола переживає за свій мікроавтобус. Той досі стоїть у гаражі. У воді...

Микола, житель села Східниця:

Все на такий рівень залито, я не знаю що там з мотором, акумулятор точно все напевно, вода вийшла, вода була підногами в салоні.

Вода затопила декілька місцевих готелів. Зруйнована металева огорожа, бруківка, повалені дерева та кущі. На подвір'ї спецтехніка намагається розчистити болото, яке залишилося після паводку.

У деяких приміщеннях тримається вода із намулом. Її працівники намагаються вибрати відрами.

Леся, працівниця закладу:

Ми її сюди, а вона назад нам вертається, ми не можемо її ніяк викачати, не знаємо.

Частину жителів готелів відселили в інші будівлі.

Там, де вода уже зійшла, місцеві мешканці взялися розчищати лопатами. Через болото заїхати на подвірʼя спецтехніка не може.

Оксана, жителька села Східниця:

Грейдер заїхати не зміг на подвір'ї, бо там заварюється все. Там розмите все. Що буде далі - я не знаю.

Потоки води неабияк пошкодили і припарковані автівки. Півтора десятки - просто опинилися повністю у воді.

Христина Гашенко, кореспондентка:

Вода несла не лише дерева чи будівельне сміття, але й автівки. Ось, наприклад, зупинилася на чужому городі. Машина вщент знищена, розбиті вікна та пошкоджений кузов.

Працівники ДСНС намагаються витягнути із болота машини на іншому березі річки.. Автівку пана Миколи потоком віднесло за 200 метрів від парківки.

Допомагають рятувальники і викачувати воду, яка не сходить з підвір'їв. Кажуть - через тривалі опади - робити це не просто.

Григорій Луців, начальник пожежної команди Східницькоі територіальної громади:

Припинився би дощ, то ми би швидше все ліквідували. А так дощ нам просто затримує.

Всього у Східниці вода підтопила 6 вулиць, сотню будинків, та кілька готелів. Усі збитки перевірить спеціальна комісія.

Петро Кость, заступник голови Східницькоі територіальнлої громади:

Маємо відпрацювати 5 днів як тільки нам погода дозволить це, тобто зійде вода і буде доступ до цих підтоплених будинків, тобто на потязі 5 днів ми маємо усе відпрацювати, зробити комісійні обстеження і визначити збитки.

Грошей у місцевому бюджеті на відшкодування пошкодженого майна немає. Тому за допомогою місцеві чиновники планують звертатися до обласної влади.