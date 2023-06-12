Молодіжна збірна Уругваю обіграла збірну Італії у фіналі чемпіонату світу з футболу U20. Матч, який проходив у Аргентині, завершився з рахунком 1:0. Єдиний м'яч забив Лусіано Родрігес (86).

Бронзовим призером стала збірна Ізраїлю, яка у матчі за третє місце обіграла Південну Корею (3:1). Ізраїль вперше брав участь у фінальній частині турніру.

Уругвай вперше в історії переміг у молодіжному чемпіонаті світу (проводиться серед футболістів не старше 20 років).

Рекордсменом за кількістю перемог у чемпіонаті є Аргентина, яка має шість трофеїв. У 2019 році перемогу здобула збірна України. У 2021 році турнір не проводився через пандемію коронавірусу.