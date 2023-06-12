Уругвай виграв молодіжний чемпіонат світу з футболу [ Редагувати ]
Молодіжна збірна Уругваю обіграла збірну Італії у фіналі чемпіонату світу з футболу U20. Матч, який проходив у Аргентині, завершився з рахунком 1:0. Єдиний м'яч забив Лусіано Родрігес (86).
Бронзовим призером стала збірна Ізраїлю, яка у матчі за третє місце обіграла Південну Корею (3:1). Ізраїль вперше брав участь у фінальній частині турніру.
Уругвай вперше в історії переміг у молодіжному чемпіонаті світу (проводиться серед футболістів не старше 20 років).
Рекордсменом за кількістю перемог у чемпіонаті є Аргентина, яка має шість трофеїв. У 2019 році перемогу здобула збірна України. У 2021 році турнір не проводився через пандемію коронавірусу.
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