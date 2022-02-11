В Уругваї вирує карнавал [ Редактировать ]
В Уругваї вирує карнавал. Унікальний фестиваль заполонив вулиці столиці - Монтевідео. Незвичайний тим, що ритм у ньому задають виконавці автентичного стилю "кандомбе". Він виник завдяки злиттю культур африканських рабів, яких переселили до Південної Америки під час колонізації, та місцевого колориту. Для поколінь поневолених людей гра на барабанах і танці були способом зберегти далекий зв'язок з батьківщиною. Нині ж запальні мелодії стали візитівкою латиноамериканської країни.
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