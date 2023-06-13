Кожен з готових двоколісних майстер випробовує сам, і лише після того відправляє бійцям.

Електробайки для ЗСУ - майструє житель Рівного. Ідея виникла, коли росіяни обстрілювали українські нафтобази й зявився дефіцит пального. За задумом чоловіка, це мав бути бюджетний варіант транспорту.

Спершу винахідник змайстрував двоколісного собі, а згодом почав отримувати замовлення від військових. Як використовують такий транспортний засіб на фронті - з'ясувала Сніжана Сидорук.

Рівнянин Іван Шевченко їде на електробайку. Цього двоколісного чоловік змайстрував власноруч.

Ідея створити такий вид транспорту, розповідає Іван, виникла торік, коли російські війська обстріляли нафтобази, що призвело до дефіциту пального. За задумом, це мав бути бюджетний засіб для пересування і разом з тим потужний павербанк на колесах.

Акумулятори в нас незнімні. Він зафіксований всередині. Також можна заряджати різні пристрої, які йдуть через USB-зарядочку. Місткість батареї дозволяє більше сотні раз заряджати навіть той же телефон.

Чоловік спочатку розробив такий для власного користування. Остаточний варіант електробайка йому вдалося створити за два місяці, і лише з п'ятої спроби. Довелося шукати найбільш оптимальний варіант з погляду посадки та зручності експлуатації.

Свої розробки майстер викладав в інтернет. І винаходом рівнянина почали цікавитися. На байк надходили й запити від бійців. Двоколісний транспорт вийшов майже непомітним для тепловізора та практично безшумним.

Іван Шевченко, майстер:

Шум я сказав би мінімальний. В основному від планетарної передачі, бо це ідуть редукторні двигуни. Саме їх ставимо для військових, оскільки в умовах болота, грязюки вони себе набагато краще почувають, чим прямо провідні двигуни.

Електробайк простий у користуванні, запевняє його розробник. До того ж цей двоколісний не боїться вологи. А повністю заряджається за чотири години.

Дрібні деталі, яких не може придбати в Україні, для свого винаходу рівнянин друкує на 3D-принтері, деякі - замовляє.

Каркас профільний, далі обшивається металом, передню і задню частину нам на замовлення ріжуть лазерною порізкою, тобто фактично до нас це приходить відсотків на 90 готова деталь геометрично правильної форми.

Іван вже виготовив десять байків. Сім двоколісних майстра знаходяться на передовій. Нині збирає ще два.

Застосування - це дронщики. Хлопці використовують, які заїжджають десь там на позиції. Також це підвезення різного роду амуніції до самих позицій.

Кожен з готових двоколісних майстер випробовує сам, і лише після того відправляє бійцям.