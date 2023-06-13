Зворушлива розповідь про дружбу та возз'єднання. Інспектор прикордонної служби з Маріуполя боронив своє місто від російських терористів. Отримав поранення, пройшов полон. І за рік після розлуки зміг повернути свою службову собаку, який залишився в окупованому рашистами місті. Як господар уперше побачив чотирилапого друга Рамуса - подивіться.

Нарешті разом!

Прикордонник із Маріуполя Ігор свого вірного напарника Рамуса не бачив рік. Це їхня перша зустріч. Рамус - упізнав господаря.

Дуже дякую, що наш друг нарешті з нами, і тепер ми будемо всі разом.

На варті державних кордонів Ігор вже понад 10 років. Він ніс службу на різних ділянках Донецького прикордонного загону. Останніх три роки у цьому Ігореві допомагав вірний пес. Рамуса кінолог навчав змалечку, тренував виявляти вибухівку та зброю. Коли почалося повномасштабне вторгнення попросив командира відвезти Рамуса додому у Маріуполь.

Ігор, прикордонник:

24 лютого ми були ще на відділі "Сартана". Там десь кілометрів 10 до лінії розмежування. Тримали там оборону. Потім коли почали нас обходити, перерізали нам шлях, заходити, так би мовити, з тилу, нам надійшла команда відступити до міста Маріуполь.

Які вони - непрохані чужинці, Рамус добре запам'ятав. І коли російські терористи вдерлися у хату батьків Ігоря, і коли гатили по оселях маріупольців із "Градів".

Ігор, прикордонник:

Розбило паркан, вони втекли. Добу його не було, наступного дня вже повернувся додому, переляканий. Потім у квітні зайшли російські військові, проживали у мене вдома. російські військові, вистріли - все це лякало його. Реагував на них не добре.

Захищаючи Маріуполь, Ігор дістав осколкове і вогнепальне поранення. А 17 травня під час вимушеного виходу з "Азовсталі", прикордонник разом з іншими військовими потрапив у полон. Спершу чоловіка тримали в Оленівці, а далі була колонія в Луганській області.

Ігор, прикордонник:

Говорили, що в Україні все погано, світла немає, люди повиїжджали. - Ви в це вірили? - Та звісно, ні.

Після десяти місяців полону Ігор потрапив до списку поранених на звільнення. 7 березня він повернувся додому. Після лікування міг обрати іншого службового собаку, але будь-що хотів повернути Рамуса. Допоміг пост у соцмережах і зовсім незнайомі люди, які перевозили Рамуса з міста до міста, видаючи його за власного собаку, щоб минути блокпости. І тепер чотирилапий прикордонник знову на службі.

Щоправда, спокійний пес поки лише поруч із господарем. Адаптація ще триває.