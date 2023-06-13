Успіхи ЗСУ на фронті: Маляр назвала райони боїв [ Редагувати ]
У вівторок, 13 червня, українські військові ведуть бої на чотирьох напрямках, а окупанти намагаються завадити просуванню українських сил оборони, використовуючи авіацію та мінуючи поля.
Про це повідомляється у Telegram заступника міністра оборони Ганни Маляр.
Зараз бої тривають в районах:
- Мала Токмачка, Новоданилівка, поблизу Макарівки (Оріховський напрямок);
- Мар'їнка (Мар'їнський напрямок);
- Ягідне (Бахмутський напрямок);
- Веселе (Лиманський напрямок).
Окупанти роблять все, аби утримати захоплені ними позиції. Тому ворог активно застосовує штурмову та армійську авіацію, веде інтенсивний артилерійській вогонь.
Наші війська під час наступу стикаються з суцільними мінними полями, які поєднані з протитанковими ровами.
Все це, як зазначила Маляр, поєднується з постійними контратаками ворожих підрозділів на бронетехніці та масовим застосуванням ПТУРів і дронів-камікадзе.
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