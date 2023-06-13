У Кривому Розі завершили рятувальну операцію: загинуло 11 людей [ Редагувати ]
У вівторок, 13 червня, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив, що у Кривому Розі завершили пошуково-рятувальну операцію після російського нічного удару по місту. Через атаку загинуло 11 людей.
Він повідомив, що тіло ще однієї загиблої людини дістали з-під завалів приватного підприємства у Кривому Розі.
Загалом відомо про 11 загиблих мирних мешканців через атаку російських окупантів.
Рятувальники закінчили пошукову операцію. Наразі триває розбір конструкцій.
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