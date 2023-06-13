Після підриву дамби Каховської ГЕС у воду потрапили пально-мастильні матеріали та отрутохімікати. Нині у Херсонській області фахівці фіксують випадки холери та кишкової палички. Про це розповів начальник відділу держеконагляду земельних ресурсів Державної екологічної інспекції України Олег Павленко на брифінгу в Military Media Center.

Ми моніторимо південний округ, щодня відбираємо проби води й робимо аналізи. Дуже великої забрудненості немає, але вже є кілька випадків виявлення холерної та кишкової паличок.

Він додав, що разом з ними аналізи робить також СЕС (санепідемстанція, - ред.), яка відстежує санепідеміологічну ситуацію, адже під водою опинилось чимало населених пунктів, адже затопило дуже багато населених пунктів, надвірних будівель, каналізацій.

Ми досліджуємо воду з хімії, а вони (фахівці санепідемстанції, - ред.) - з біології.

Павленко наголосив, що воду з криниць можна буде вживати тільки після того, як їх прочистять і перевірять зразки в лабораторії.