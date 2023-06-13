У Херсонській області виявили холерну та кишкову палички [ Редагувати ]
Після підриву дамби Каховської ГЕС у воду потрапили пально-мастильні матеріали та отрутохімікати. Нині у Херсонській області фахівці фіксують випадки холери та кишкової палички. Про це розповів начальник відділу держеконагляду земельних ресурсів Державної екологічної інспекції України Олег Павленко на брифінгу в Military Media Center.
Ми моніторимо південний округ, щодня відбираємо проби води й робимо аналізи. Дуже великої забрудненості немає, але вже є кілька випадків виявлення холерної та кишкової паличок.
Він додав, що разом з ними аналізи робить також СЕС (санепідемстанція, - ред.), яка відстежує санепідеміологічну ситуацію, адже під водою опинилось чимало населених пунктів, адже затопило дуже багато населених пунктів, надвірних будівель, каналізацій.
Ми досліджуємо воду з хімії, а вони (фахівці санепідемстанції, - ред.) - з біології.
Павленко наголосив, що воду з криниць можна буде вживати тільки після того, як їх прочистять і перевірять зразки в лабораторії.
Питання в іншому - як вона (вода, - ред.) буде сходити. Там ґрунти дуже важкі, ще й засолені. У нижніх горизонтах присутній гіпс.
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