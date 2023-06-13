Російська терористична армія у ніч проти 13 червня обстріляла ракетами місто Кривий Ріг. Одна з ракет влучила у житловий будинок, де загинуло 4 людини. Також у цю ніч терористи атакували склад з бутильованою водою, де загинуло 7 людей, серед яких є 17-річний хлопець.

Про це в етері телемарафону "Єдині новини" повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Одна з ракет потрапила у житловий будинок, повністю знищено два поверхи. Знищено перекриття між першим та другим поверхами. Там загинуло 4 людини - це молода родина, віком 22 роки, літня людина та одного чоловіка, приблизно 30 років ми ще ідентифікуємо. Для цього потрібно кілька годин", - сказав він.

Також окупанти запустили ракету по складській будівлі. Там був зберігали бутильовану воду, яку відправляли потерпілий через теракт на Каховській ГЕС.

"Тут працювало близько 25 людей. Вони працювали навіть у цілодобовому режимі. Звідси вода розвозилась у всі куточки нашої держави, зокрема і у Херсонську область для постраждалих внаслідок теракту на Каховській ГЕС. Тут знайшли тіла 7 цивільних громадян, одному з них було 17 років. Троє людей у лікарні. Загалом загинуло 11 людей, 28 осіб перебувають у лікарні", - сказав він.