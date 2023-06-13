МАГАТЕ відправить до України місію з оцінки наслідки підриву Каховської ГЕС [ Редагувати ]
Міжнародна агенція з атомної енергії планує відправити до України місію, яка буде займатись оцінкою наслідків підриву Каховської ГЕС.
Повідомляється, що дану пропозицію висунув глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі і її підтримав президент Володимир Зеленський.
Таким чином в Україну буде відправлено групу експертів МАГАТЕ для оцінки наслідків підриву Каховської ГЕС та підготовки пропозицій щодо конкретних напрямів допомоги для їх подолання.
Зеленський наголосив на тому, що цій місії буде надане повне сприяння з боку причетних українських установ.
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